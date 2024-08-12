Şahinbey ilçesinin Tekstilkent Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yükleme yapan nakliyeci Mehmet Kılıç dengesini kaybedince iş yerinin önünde bulunan 5 metre derinliğindeki mazgal çukuruna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te nakliyeci çukura düşüp öldü!

İtfaiyeciler tarafından 5 metrelik çukurdan çıkarılan 43 yaşındaki Kılıç ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Kılıç'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.