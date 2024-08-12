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Giriş Tarihi: 12.8.2024 19:37 Son Güncelleme: 12.8.2024 21:02

Nakliyeci çukura düşüp öldü!

Gaziantep'te bir iş yerinde yükleme yapan nakliyeci 5 metrelik mazgal çukuruna düşerek hayatını kaybetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Nakliyeci çukura düşüp öldü!

Şahinbey ilçesinin Tekstilkent Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yükleme yapan nakliyeci Mehmet Kılıç dengesini kaybedince iş yerinin önünde bulunan 5 metre derinliğindeki mazgal çukuruna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te nakliyeci çukura düşüp öldü!

İtfaiyeciler tarafından 5 metrelik çukurdan çıkarılan 43 yaşındaki Kılıç ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Kılıç'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Nakliyeci çukura düşüp öldü!
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