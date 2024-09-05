Nakliyecilerle müşteri arasındaki sopalı, keserli kavga: 5 yaralı!

Olay, dün öğle saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi 156. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mardin'den İstanbul'a taşınan bir kişi ücret konusunda nakliye çalışanları ile tartışmaya başladı. Nakliye çalışanları ile evini taşıdıkları kişi arasında tartışma kavgaya dönüştü. Nakliye çalışanları sopalarla saldırınken, bir kişi kamyonun kasasındaki kutudan keseri çıkararak kavgayı sürdürdü. Çevredeki vatandaşlar araya girmeye çalıştı ancak olay sırasında 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga polisin gelmesi ile sona erdi. Kavgada yaralananlar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavga anları ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.