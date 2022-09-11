‘Nakliyeciyiz’ deyip 6 gün boyunca 3 katlı evi soydular

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Aralık Sokak'ta 27 Ağustos günü Ünal Altınçekiç'in 3 katlı evine giren biri kadın 5 kişi, 6 gün boyunca gelip, parça parça 300 bin TL'ye yakın para, mücevher ve değerli eşyalar ile kıyafetler, iç çamaşırları ve gıda malzemelerini çaldı. Kendilerini komşulara nakliyeci olarak tanıtıp, ailenin taşındığını söyleyen şüpheliler, kalan eşyaları ise daha sonra gelip almak üzere poşetlere koyup binanın merdivenlerine bıraktı.Ailesiyle birlikte Gemlik'teki yazlığında bulunan Ünal Altınçekiç, 2 Eylül günü eve döndüğünde hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi. Altınçekiç, evinin çevresine alarm ve kamera taktırdı. Bir gün sonra geri dönen hırsızlar, alarm çalınca kaçtı. Polis çalışmalarını sürdürürken Altınçekiç de kendi imkânlarıyla hırsızların peşine düştü. Altınçekiç, eşine ait cep telefonunu ikinci el eşya satan bir internet sitesinde gördü. Müşteri gibi satıcı ile iletişime geçen Altınçekiç, pazarlık ettiği şüpheliyle anlaştı.Telefonu almak için 2 sivil polisle buluşma noktasına giden Altınçekiç, şüpheli E.D.'yi (17) suçüstü yakalattı. Şüphelinin evinde yapılan aramada Altınçekiç'in evinden çalınan dizüstü bilgisayar bulundu. Ünal Altınçekiç, "Çalınan değerli eşyalar, mücevher, altınlarla birlikte takriben en az 250-300 bin lira. Benim aşağı yukarı 15 yıllık emeğime eşit. Yani bu kadar yıl hırsızlara çalışmışım. Hırsızlar evi soymakla kalmamış. Üst katta torunumun odasında alkol alıp âlem yapmışlar. Sigara izmaritlerini halıların üzerine atmışlar. Hatta tuvaletlerini bile halıların üzerine yapmışlar" dedi. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.