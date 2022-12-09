Nakşin’in tek isteği protez kol ve bacak: Arkadaşlarımla birlikte oynamak istiyorum

Babası Mustafa Özdemir ile birlikte valilikten alınan izinle kent merkezinde Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan yardım sandığının başında bekleyen Nakşin, hayallerine kavuşmak için hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi. Nakşin, "Öğretmenim eve gelerek bana ders veriyor. Protez için yardım kampanyası başlattık. Gereken para toplanırsa protez takacağım. Okuluma gidip, arkadaşlarımla birlikte oynamak istiyorum. Okuyup, iyi bir meslek sahibi olmak istiyorum. Yazı yazarken çok zorlanıyorum. Devlet yetkililerimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. Artık tek başıma yürüyerek okuluma gitme hayli kuruyorum" dedi.



PROTEZ İÇİN 6 MİLYON LİRA GEREKİYOR

Nakşin'in babası Mustafa Özdemir ise "Van Valiliği'nden gerekli izinleri aldık. Oğluma protez takılması için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Şu an için yaklaşık 6 milyon liraya ihtiyaç var. Benim de bu parayı karşılayacak gücüm yok. O parayı toplarsak, protez takacağız. Öğretmeni eve gelerek ders veriyor. Yazı yazarken çok zorlanıyor. Okuluna gidip, arkadaşları ile oynamak istiyor" diye konuştu...