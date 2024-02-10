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Giriş Tarihi: 10.2.2024 11:21 Son Güncelleme: 10.2.2024 13:06

Nalburda keserli cinayet! Tiner isteyince çıkan tartışma cinayetle bitti

İstanbul Maltepe’de nalbur Serdar Ç., (48) iddiaya göre kendisinden tiner isteyen ve tiner bağımlısı olduğu iddia edilen Kemal Kaplan’ı (28) yaşındaki iki kişiyle birlikte keserle döverek öldürdü. Serdar Ç. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Nalburda keserli cinayet! Tiner isteyince çıkan tartışma cinayetle bitti

Tiner bağımlısı olduğu öne sürülen Kemal Kaplan, geçen pazartesi günü tiner istemek için Serdar Ç'nin işlettiği Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki nalbur dükkanına gitti. Kemal Kaplan, tineri isteyince Serdar Ç. kendisine tepki gösterdi ve aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Serdar Ç., eline geçirdiği keserle Kemal Kaplan'a vururken, yanında bulunan Mustafa K.Ö. (43) ve Eray Ç. (44) de dayağa dahil oldu.

Kemal Kaplan başına ve vücudunun değişik yerlerine aldığı keser, yumruk ve tekme darbeleriyle yere yığıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye götürülen Kemal Kaplan hayatını kaybetti. Polis, 15 suç kaydı olan Serdar Ç., Mustafa K.Ö. ve 5 suç kaydı olan Eray Ç'yi gözaltına aldı. Kesere de cinayet aleti olarak incelenmek üzere el konuldu. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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Nalburda keserli cinayet! Tiner isteyince çıkan tartışma cinayetle bitti
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