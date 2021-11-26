Namaz çıkışı yol kenarında ölü bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Sadullah Sever Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre namaz kılmak için evinden çıkarak camiye giden Bekir Akıncılar (63), namaz dönüşü evinin yakınlarında bir kaldırımda oturdu. Daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşan Akıncılar, yere yığıldı.