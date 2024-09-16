Namaz kılıyordum, cam üzerime düştü

Sakarya Hendek'teki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerin hastanedeki tedavileri sürüyor. Hendek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Dedecan "Arkamızda bir ateş oldu. Arkası komple açıldı. Ateşin basıncı bizi masanın altına fırlattı. Kendi imkanlarımızla aşağıya inmeye çalıştık. Bayağı zorlandık ama Allah'a şükürler olsun iyiyiz.Durumu kötü olan çok arkadaş var sanırım. Allah acil ifalar versin" dedi. Fatma Kanmaz da "Ben namaz kılıyordum. Cam koptu ve üzerime düştü. O anda ben tektim, her taraf uçuşuyordu. Dışarıya çıktım. Çatılar aşağıya düşmüş, arkadaşlar yaralıydı" diye konuştu. Öte yandan patlamada hayatını kaybeden işçi Mesut Şimay, son yolculuğuna uğurlandı. İHA