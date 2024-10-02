Namaz kılmak isteyen genç darp edildi

Ankara'dan otobüsle
Samsun'a giderken,
Amasya'nın
Merzifon ilçesinde
verilen molada
namaz kılmak
isteyen 17 yaşındaki
M.A.B., otobüs
şoförü ve muavin tarafından
kötü muameleye
ve saldırıya uğradı. Geçen
19 Eylül'de yaşanan olaydan
sonra saldırganlar
hakkında şikâyetçi
olan M.A.B., ifadesinde,
"Mola sırasında
otobüs şoförü
Mustafa K.'dan
akşam namazını
kılmak için izin
istedim. Şoför, 'Bu
kadar insan seni
mi bekleyecek, otobüste
kıl' diyerek olumsuz cevap
verdi. Otobüsten indikten
sonra da boğazımı sıkıp
yumruk attı" dedi.