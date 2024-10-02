Haberler Yaşam Haberleri Namaz kılmak isteyen genç darp edildi
Giriş Tarihi: 3.10.2024

Namaz kılmak isteyen genç darp edildi

SABAH
Namaz kılmak isteyen genç darp edildi
Ankara'dan otobüsle Samsun'a giderken, Amasya'nın Merzifon ilçesinde verilen molada namaz kılmak isteyen 17 yaşındaki M.A.B., otobüs şoförü ve muavin tarafından kötü muameleye ve saldırıya uğradı. Geçen 19 Eylül'de yaşanan olaydan sonra saldırganlar hakkında şikâyetçi olan M.A.B., ifadesinde, "Mola sırasında otobüs şoförü Mustafa K.'dan akşam namazını kılmak için izin istedim. Şoför, 'Bu kadar insan seni mi bekleyecek, otobüste kıl' diyerek olumsuz cevap verdi. Otobüsten indikten sonra da boğazımı sıkıp yumruk attı" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Namaz kılmak isteyen genç darp edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA