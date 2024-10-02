Namaz kılmak isteyen genç darp edildi

Ankara'dan otobüsleSamsun'a giderken,Amasya'nınMerzifon ilçesindeverilen moladanamaz kılmakisteyen 17 yaşındakiM.A.B., otobüsşoförü ve muavin tarafındankötü muameleyeve saldırıya uğradı. Geçen19 Eylül'de yaşanan olaydansonra saldırganlarhakkında şikâyetçiolan M.A.B., ifadesinde,"Mola sırasındaotobüs şoförüMustafa K.'danakşam namazınıkılmak için izinistedim. Şoför, 'Bukadar insan senimi bekleyecek, otobüstekıl' diyerek olumsuz cevapverdi. Otobüsten indiktensonra da boğazımı sıkıpyumruk attı" dedi.