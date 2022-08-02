Nancy Pelosi kimdir? Çin – Tayvan ilişkilerini geren ABD’li siyasetçi Nancy Pelosi kimdir, kaç yaşında?

NANCY PELOSI KİMDİR?

Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi başkanıdır. 2007 yılına kadar Temsilciler Meclisi'nde azınlıkta bulunan Demokratların liderliğini yürütmekte olan Pelosi 2006 yılı Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Demokratik Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi sonucu, Meclis oturumuyla yapılan oylamayı kazanarak ABD tarihinde bu göreve seçilen ilk kadın olmuştur.

4 Ocak 2007 - 5 Ocak 2011 tarihleri arasında Meclis Başkanlığı görevini yürütmüş olan Pelosi, ABD tarihinde devlet kademelerinde en üst düzeye ulaşmış kadındır.

Şimdiye kadar Meclis başkanı görevine seçilen ilk Kaliforniyalı ve ilk İtalyan kökenli Amerikalı olma ayrıcalıklarını da elinde tutmaktadır.