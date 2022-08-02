Nancy Pelosi kimdir? Çin – Tayvan ilişkilerini geren ABD’li siyasetçi Nancy Pelosi kimdir, kaç yaşında?

Nancy Pelosi kimdir sorusu, Çin'in Tayvan'ı "vururuz" tehdidiyle daha da çok aratılmaya başlandı. Rusya – Ukrayna savaşından sonra bu sefer de Pasifik'te bir savaş ihtimali tüm dünyayı korkuttu. ABD'li siyasetçi Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etme ihtimali ile birlikte bütün dünyanın gözü Pasifik'e yöneldi. Pelosi aksiyonundan geri adım attı ve şu anlık Tayvan'a gitmeyeceğe benziyor. Peki, Nancy Pelosi kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar!
NANCY PELOSI KİMDİR?
Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi başkanıdır. 2007 yılına kadar Temsilciler Meclisi'nde azınlıkta bulunan Demokratların liderliğini yürütmekte olan Pelosi 2006 yılı Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Demokratik Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi sonucu, Meclis oturumuyla yapılan oylamayı kazanarak ABD tarihinde bu göreve seçilen ilk kadın olmuştur.
4 Ocak 2007 - 5 Ocak 2011 tarihleri arasında Meclis Başkanlığı görevini yürütmüş olan Pelosi, ABD tarihinde devlet kademelerinde en üst düzeye ulaşmış kadındır.
Şimdiye kadar Meclis başkanı görevine seçilen ilk Kaliforniyalı ve ilk İtalyan kökenli Amerikalı olma ayrıcalıklarını da elinde tutmaktadır.
ÇİN TAYVAN'I VURMAKLA TEHDİT EDİYOR
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pasifik ülkeleri turunda Tayvan'ı ziyaret etme planı ipleri iyice gerdi. Çin'den 'Vururuz' açıklaması gelmesinin ardından Pelosi'nin ziyaret listesinden Tayvan çıkarıldı. İlk olarak Singapur'u ziyaret eden Nancy Pelosi, daha sonra hangi ülkeye gideceği netlik kazanmamışken 220 binden fazla kişi, Pelosi'nin uçağını internet üzerinden takip ediyordu. Pelosi, Tayvan'a değil Malezya'ya indi ve savaş bir süreliğine daha rafa kalktı.