Nargile tütünü yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Mardin'in ilçelerinden Nusaybin'de uluslararası tarihi İpek yolu üzeri Demirtepe Hudut karakolu mevkinde saat 13.00 sıralarında Cizre yönüne giden M.Metin Adak yönetimindeki nargile tütünü yüklü TIR direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Araçtan fırlayan koliler yoldan geçen bir aracın camına çarparak zarar verdi.

Kazada sürücü M. Metin Adak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve Nusaybin İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altınan Yaralı Adak'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

TIR'dan dökülen nargile tütünü kolilerin bir bölümü zarar görürken zarar görmeyen koliler bir başka TIR'a yüklendi. Devrilen TIR, vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken trafik tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.