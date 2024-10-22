Narin 33 dakika içinde öldürüldü

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame hazırlandı. Amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ile cesedi dereye gömen Nevzat Bahtiyar hakkında 'iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.Narin'in kaybolduktan sonra köyde yaşanan olağan dışı olaylar ve ailenin olayı gizlemek adına yaptığı birçok eylem de iddianameye girdi. İlk olarak Narin aranırken, Suriyelilerin kaldığı çadırların yakınında kırmızı renkli bir çocuk terliği bulduğu yalanı yayıldı. Narin kaybolduktan 3 gün sonra aramaları sekteye uğratmak için elektrik tellerinin birbirine temas ettirilmesi ile yangın çıkarıldığı değerlendirildi. Narin Güran aranırken kadın jandarma personelinin, anne Yüksel Güran ile yaptığı görüşmeyi tutanak altına aldığı da ortaya çıktı. Kadın jandarma, anne Yüksel'in Narin'in bulunamamış olmasına rağmen kızının öldüğünden adeta emin olduğu, kızının durumuna üzülmekle birlikte oğlu Enes Güran'ı koruma çabası içinde olduğu, tedirgin davranışlar sergilediği ve "Narin'in bulunmasını istiyorum, oğlum Enes için ne yapabilirim" şeklinde söylemlerde bulunduğunu rapor ettiği görüldü.Narin Güran'a ait en net son görüntünün Tavşantepe İlkokulu'na ait kamera olduğu, Narin'in kaybolduğu gün saat 15.11'de kamera açısından çıkarak evine giden patikaya yöneldiğinin net tespiti olduğu, Narin'in cansız bedeninin ise 15.44'te Eğertutmaz Deresi'ne ölü olarak bırakıldığı iddianamede yer aldı.HTS incelemeleri dosyada en büyük delil olarak yer aldı. Buna göre, Narin'in kaybolduğu gün annesinin, abisinin, amcasının ve cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın o sıralarda nerede olduğu dakika dakika ortaya konuldu. Buradan hareketle Narin'in 33 dakikada öldürüldüğü belirlendi. Soruşturmada Eğertutmaz Deresi'ni gören kamera kayıtları ayrıntılı olarak incelendiğinde Narin'in kaybolduğu günün akşamı amca Salim Güran'ın Narin'in cesedinin olduğu yere gittiği kaydedildi. Kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu, kriminal raporlar, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler ışığında şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğarak öldürdükleri ve suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu belirtildi.