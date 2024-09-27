Narin cinayetinde çember daralıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cesedi 8 Eylül'de evinden 1.5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde suya gömülü şekilde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Bahtiyar'ın bölgede olduğunu tespit eden ASELSAN'ın ürettiği "Şahin Göz" kameralarının kaydettiği görüntüler savcılığın talimatıyla yeniden incelemeye alındı. Narin'in olayında özel olarak görevlendirilen jandarma ekipleri, görüntüleri defalarca inceledi. Yapılan detaylı ve titiz çalışmalar sonucu, Nevzat Bahtiyar'ın bulunduğu yerdeki sazlık alanda iki kişi daha tespit edildi.