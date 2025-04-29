Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Narin Güran davasında savcı 15 sanık hakkında mütalaa verdi! İşte istenen cezalar
Giriş Tarihi: 29.4.2025 09:46 Son Güncelleme: 29.4.2025 09:52

SON DAKİKA | Narin Güran davasında savcı 15 sanık hakkında mütalaa verdi! İşte istenen cezalar

Son dakika haberleri: Narin Güran cinayetinde savcılık mütalaasını tamamladı. 3'ü çocuk 15 sanık hakkında suçluyu kayırma suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA | Narin Güran davasında savcı 15 sanık hakkında mütalaa verdi! İşte istenen cezalar

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde, 'suçluyu kayırma suçundan' yargılanan 3'ü çocuk 15 sanıkla ilgili savcı mütalaasını tamamladı.

Mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında 5 yıl hapis cezası istedi.

Aralarında Narin'in amcaları, kuzenleri, yengeleri ile Salim Güran'ın işçilerinin de bulunduğu 15 sanığın karar duruşması ise, 2 Mayıs'ta görülecek.

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SON DAKİKA | Narin Güran davasında savcı 15 sanık hakkında mütalaa verdi! İşte istenen cezalar
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