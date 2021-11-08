Narın ekşiye giden zahmetli yolculuğu

Ağaçtan toplandıktan sonra özenle taneleri kabuğundan ayıklanan narın suyu geleneksel yöntemle odun ateşi üzerinde 6-8 saat arasında kaynatılan narın suyu alıcısına ulaştırılmak üzere zahmetli bir yolculuktan sonra ekşiye dönüştürülüyor. Çıkartılan nar ekşisi sadece diyabet hastalarının kullanımı için üretiliyor.

Adını yetiştiği Silifke'nin Keben mahallesinden alan 'keben narı' ndan 1 kilo ekşi alabilmek için 12 kilo nardan su sıkılıyor. Zahmeti ve masrafı bol olan narın ekşiye giden yolculuğunda yapılan ekşi sadece diyabet hastalarının kullanması için kilosu 60 liradan satılıyor.

Geleneksel yöntemle nar ekşisi yapan İsak Günay, adıyla ve tadıyla tüketicisini mutlu eden keben narının yetiştiği Keben' mahallesinin 300 yıllık tarihe sahip olduğunu söyledi.



Atalarımızdan kalan nar ekşisi yapma geleneğini bizler devam ettiriyoruz diyen Günay, iklim değişikliklerinden dolayı rekoltenin düştüğünü belirterek, narın yerini erkenci can eriklerinin aldığını bu nedenle de rekoltenin düştüğünü kaydetti.



Yaklaşık 6 ile 8 saat süren odun ateşi üzerinde kaynatılarak elde edilen nar ekşisinin ticari amaçlı yapılmadığını, çok değerli olmasından dolayı ihtiyacı olanların özellikle de diyabet rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile yapıldığını vurguladı.

Sofralık narları toplandıktan sonra satışını yaptıklarını, çatlamış ve bereli olanları da ortasından kesilerek tanelediklerini ifade eden Günay, çuvallar içinde suyunu çıkarttıktan sonra presleyip odun ateşi üzerindeki özel kazanlarda kaynatmaya bırakıldığını ve istenilen tadına ulaşması için ortalama 6 ile 8 saat süreyle zahmetli bir şekilde kaynattıklarını belirtti.



Keben narı üreticisi Alpay Yalçın, yetiştirdikleri narları ağaçtan topladıktan sonra büyüklerini ve sağlamlarını marketlere verdiklerini, çatlak olanları ise ekşisini çıkartmak üzere çırptıklarını ve narın hiçbir parçasını zayi etmediklerini söyledi.



Üreticilerden Mehmet Reşat Alpay da, narın sağlamını sattıklarını, çatlaklarını ise ekşisini çıkartmada kullandıklarını ifade ederek, ''Narımızın hiçbir parçasını zayi etmeyiz. Sağlamlarını satarız, çatlak olanları ekşi yapmak üzere dilimler çırparız. Tanelerinden nar suyu, kabuklarını yakıl olarak kullanır tane atıklarını ise hayvanlarımıza yem olarak veririz. Tek sıkıntı nar ekşisini çıkartırken zahmetli olması. Ateşte saatlerce kaynatıldığı için tüketiciler tarafından tercih ediliyor'' diye belirtti.