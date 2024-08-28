Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde, 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları, 7'nci günde de devam etti. Jandarma ekipleri, saman yığınları ve kanalların içini deprem enkazlarında ve sığınakların tespitinde kullandığı Aselsan'ın ürettiği cihazla aradı. Bir ihbar üzerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz deresi'nde de arama çalışması başlatıldı. Yine gelen ihbarlar üzerine köyde, biri Narin Güran'ın amcasının olmak üzere yakınlarına ait 3 evde arama yapıldı. Bu arada Narin'in son bir görüntüsü daha ortaya çıktı. Görüntülerde Narin'in, arkadaşlarından ayrılıp evine gittikten bir süre sonra aynı yolu kullanarak geri geldiği öğrenildi. Jandarmanın ikinci kez ifadesine başvurduğu Narin'in annesi Yüksel Güran ise "5 oğlum var, Narin tek kızım. O kadar titiz davranıyorlar ki, benden bile şüphe ediyorlar. Okula az kaldı. Narin olmazsa yaşayamam. Ben, Narin'imi istiyorum" dedi.