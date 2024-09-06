Narin’den 16 gündür haber yok

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde, 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Ankara'dan gelen özel ekip ve İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri'nin ortak çalışma yürütürken İl Emniyet Müdürlüğü de, kentteki ve çevre illerde yer alan tüm hastanelerde çalışma yaptı. Polis, Narin'in olası başka biri adına hastaneye yatırılmış olabileceği ihtimali üzerine devlet, üniversite ve özel hastaneleri didik didik kontrol etti, ancak küçük kıza ait bir emareye yine rastlanmadı. Bu arada, Narin Güran'ın kaçırılma ihtimaline karşı da, 81 il valiliği ile sınır kapılarına da bilgi verdiği ortaya çıktı.Öte yandan Narin soruşturmasında Ankara'dan gelen profesyonel ekip ve Jandarma Suç Araştırma Timleri, tutanakta ortaya çıkan 12 dakikanın sırrı araştırıyor. Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığı araştırılıyor.