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Giriş Tarihi: 24.8.2024 13:25 Son Güncelleme: 24.8.2024 13:28

Narin’den 3 gündür iz yok... Narin’i özel ekip arıyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan 3 gündür haber alınmıyor. Narin için kurulan özel ekip, evlerin bir kısmında aramalar yapıldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Narin’den 3 gündür iz yok... Narin’i özel ekip arıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde 3 gün önce kuran kurdundan çıktıktan sonra cami avlusunda arkadaşlarıyla bir süre oynayan Narin Güran, eve doğru yola çıktı. Ancak küçük kız eve gelmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp başvurusu üzerine köyde, jandarma, AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Çalışma kapsamında, jandarma iz köpeklerine Narin'in kıyafetleri koklatılırken, köpekler arama çalışmalarında yer aldı. 100 kişiden oluşan özel ekip Narin'i ararken, mahalleye giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılıyor. Kadın jandarma pedagog astsubaylarda Narin Güran'ın arkadaşları ve ailesine destek verdi. Arama ekipleri, hem yerde hem de drone ile mısır tarlalarını da kontrol ederken, mahallenin yakınından geçen sulama kanalı dalgıçlar tarafından bugün yeniden kontrol edildi.

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Narin’den 3 gündür iz yok... Narin’i özel ekip arıyor
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