Narin’in amcası gözaltına alındı

Diyarbakır'da 11 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın köy muhtarı olan amcası S.G. soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta evden ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında şimdiye kadar aile üyeleri de dahil çok sayıda kişinin ifadesi alınmıştı. Soruşturmada daha önce de ifadesi alınan Narin'in amcası Tavşantepe Köyü Muhtarı S.G., elde edilen yeni deliller nedeniyle jandarma tarafından gözaltına alındı. Amca S.G.'nin cep telefonunun Narin'in kaybolduğu saatlerde kapalı olduğu ve yapılan incelemede aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneğinin eşleşmesi nedeniyle gözaltına alındığı ileri sürüldü. S.G.'nin uzman özel ekiplerce sorguya alındığı öğrenildi.