“Narin’in bulunmaması için organize hareket ettiler”

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında, tutuklu Maşallah Güran, Birsen Güran, Fuat Güran, Mehmet Selim Atasoy, Muhammed Kaya ve Mehmet Şevket Kaya ile Hediye Güran, Barış Güran, İbrahim Halil Güran, Ömer Faruk Güran, Kurtuluş Güran ve Şeyma Kaya ile çocuk şüpheliler R.A., İ.K. ve M.G. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in yengeleri, amcaları, kuzenleri ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Sanıkların Narin'in bulunmaması amacıyla organize edildiğine dikkat çekilen 10 sayfalık iddianame Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken "suçluyu kayırma suçunu işledikleri" gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.