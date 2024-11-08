Narin’in cesedinin üzerindeki 2 kayanın sırrı

Narin Güran'ın cesedi Eğertutmaz Deresi kenarındaki bir ağacın kovuğunda bulunmuştu. Cesedin içinde bulunduğu çuvalın üzerinde ise 3 kaya parçası vardı. Bu parçalar adli tıp kurumunda incelendi. Kaya parçaları su içinde uzun süre kaldığı için kimsenin DNA'sına ulaşılamadı.Davada Nevzat Bahtiyar, Narin'in içinde bulunduğu çuvalı dereye attığını ve üzerine sadece 1 kaya parçası bıraktığını açıkladı. Nevzat Bahtiyar diğer 2 kaya parçasından haberi olmadığını söyledi. Bu durum Narin'in cesedinin bulunduğu yere Salim Güran'ın olay günü gitmesini akıllara getirdi. Kamera kayıtlarına göre Salim Güran, Narin'in ortadan kaybolduğu 21 Ağustos günü 22.38'de Narin'in cesedinin bulunduğu yere gitmişti. Dava dosyasına giren kamera görüntülerinde Salim Güran'ın aracının Eğertutmaz Deresi çevresinde olduğu anlaşılıyor. 2 kaya parçasının kim tarafından bırakıldığının araştırılması bekleniyor. Araştırma sonucu Narin cinayetindeki kritik dönemeçlerden birisi olacak.