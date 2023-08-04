İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polisleri'nin katılımıyla Bağcılar İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Narko Alan" uygulaması yaptı. Bin 875 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi. Üç aranan firari suçlu ve üç düzensiz kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. 350 araç ve 550 motosiklet denetlendi. Yapılan aramalarda 60 gram Kokain maddesi, 18,04 gram uyuşturucu madde ve hap, iki ruhsatsız tabanca, 28 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle ve silahlarla yakalanan dört kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Narko Alan'da uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar | Video