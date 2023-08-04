Haberler Yaşam Haberleri Narko Alan’da uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar
Giriş Tarihi: 4.8.2023 16:36 Son Güncelleme: 4.8.2023 16:47

Narko Alan’da uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar

İstanbul’daki “Narko Alan" uygulamasında dört kişi, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Narko Alan’da uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polisleri'nin katılımıyla Bağcılar İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Narko Alan" uygulaması yaptı. Bin 875 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi. Üç aranan firari suçlu ve üç düzensiz kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. 350 araç ve 550 motosiklet denetlendi. Yapılan aramalarda 60 gram Kokain maddesi, 18,04 gram uyuşturucu madde ve hap, iki ruhsatsız tabanca, 28 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle ve silahlarla yakalanan dört kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Narko Alan'da uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

Diş ağrısıyla hastaneye gitti hayatını kaybetti
CHP’de yerel seçim paniği! O isim canlı yayında itiraf etti: Hatay'ı ve Eskişehir’i kaybedecekler
Koalisyonda ipler koptu! CHP’li o isim ortakları topa tuttu: Siyasi nankörlük! Hesap sormamız gerekenlerle...
Özgür Özel 'Genel Başkanlık' kavgasında vites yükseltti! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na mesaj: Göreve talibim!
Cüzdan Atatürkçülüğü
Mühendisliklerde şans yüksek tıp ve hukukta dikkatli olun
Kira düğümü nasıl çözülür?
PKK terör örgütü üyesi Alman Eva Maria Steiger etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberleri: Gergin başlayan maçta Beşiktaş rahat kazandı! İşte Konferans Ligi'ndeki yeni rakibimiz...
Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler dinmiyor: En sert yaptırımlar uygulanacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Narko Alan’da uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA