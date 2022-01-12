Haberler Yaşam Haberleri Narko Tır Ümraniye’de! “En iyi narkotik polisi annedir”
Giriş Tarihi: 12.1.2022 16:19 Son Güncelleme: 12.1.2022 16:26

Narko Tır Ümraniye’de! “En iyi narkotik polisi annedir”

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Narko Tır Ümraniye’de! “En iyi narkotik polisi annedir”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün aileleri ve gençleri uyuşturucu madde zararlarına karışı bilgilendirmek amacıyla kurmuş olduğu ‘Narko Tır’ Ümraniye çarşıda stand açtı. 2 gün boyunca Ümraniyelilerle buluşacak Narko Tır’ın en önemli sloganı “en iyi narko polisi annedir” diyerek bu eğitimin temelinin aileden olması gerektiği vurgulandı.

Narko Tır Ümraniye'de öğrencilere ve ailelerine uyuşturucu ve etkileri konusunda bilgilendirilmesi amacıyla Alemdağ Caddesi'nde stand açtı.

İstanbul'da ilçe ilçe gezerek vatandaşlara uyuşturucunun zararlarının ve vücuttaki etkilerinin anlatıldığı Narko tır da vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, kullananların fiziksel değişimleri, uyuşturucu madde ve türlerinin bedene etkileri ve kullanıcılardaki değişimlerin simülasyon ve dijital ortamda anlatılıyor.



"EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNEDİR"

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 'Narko Tır'a ziyarete gelen kadın, erkek ve gençlere bağımlılıkla mücadele bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Gün boyu madde bağımlılığı, uyuşturucu maddelerin zararları ve bu konularda alınacak önlemlere dair bilgilendirme yapan ekipler, dijital ortamda vatandaşları bilgilendirdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünce dizayn edilen tırın bir sonraki durağının ise Beylikdüzü olacağı öğrenildi.

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Narko Tır Ümraniye’de! “En iyi narkotik polisi annedir”
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