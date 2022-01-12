Narko Tır Ümraniye’de! “En iyi narkotik polisi annedir”

Narko Tır Ümraniye'de öğrencilere ve ailelerine uyuşturucu ve etkileri konusunda bilgilendirilmesi amacıyla Alemdağ Caddesi'nde stand açtı.

İstanbul'da ilçe ilçe gezerek vatandaşlara uyuşturucunun zararlarının ve vücuttaki etkilerinin anlatıldığı Narko tır da vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, kullananların fiziksel değişimleri, uyuşturucu madde ve türlerinin bedene etkileri ve kullanıcılardaki değişimlerin simülasyon ve dijital ortamda anlatılıyor.





"EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNEDİR"



İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 'Narko Tır'a ziyarete gelen kadın, erkek ve gençlere bağımlılıkla mücadele bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Gün boyu madde bağımlılığı, uyuşturucu maddelerin zararları ve bu konularda alınacak önlemlere dair bilgilendirme yapan ekipler, dijital ortamda vatandaşları bilgilendirdi.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünce dizayn edilen tırın bir sonraki durağının ise Beylikdüzü olacağı öğrenildi.