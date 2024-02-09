Narkogüç-48 operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen 'Narkogüç-48' operasyonları kapsamında kentteki 21 adrese baskın yapıldı.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ

Adreslerde 2 bin 10 uyuşturucu hap, 1 kilo 30 gram esrar, 0,68 gram kokain, 42,57 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Narkotik ekipleri, adreslerdeki 16 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.