Narkokapan-Ankara’da 90 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltına alınan şüphelilerden 90'ı tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Başsavcılık açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü planlı ve projeli saha çalışmalarında, teknik ve fiziki takipler neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Daha önce farklı suçlardan cezaevinde olan 11 kişi de soruşturmaya dahil edildi. Soruşturma kapmasında 17 Nisan'dan itibaren Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 94 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 90'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise yurtdışı yasağı verilerek adli kontol şartıyla serbest bırakıldı.