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Giriş Tarihi: 21.4.2025 21:01 Son Güncelleme: 21.4.2025 21:08

Narkokapan operasyonunda 586 tutuklama

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan ‘Narkokapan-Ankara operasyonunda 586 şüpheli tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Narkokapan operasyonunda 586 tutuklama

Hazırlıkları 6 ay süren, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 'Narkokapan Operasyonu' kapsamında Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında toplam 586 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimlikleri tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında, başka suçlardan tutuklu bulunan şüphelilerin işlemlerinin ise bu hafta yapılacağı öğrenildi.

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Narkokapan operasyonunda 586 tutuklama
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