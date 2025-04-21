Narkokapan operasyonunda 586 tutuklama

Hazırlıkları 6 ay süren, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 'Narkokapan Operasyonu' kapsamında Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında toplam 586 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimlikleri tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında, başka suçlardan tutuklu bulunan şüphelilerin işlemlerinin ise bu hafta yapılacağı öğrenildi.