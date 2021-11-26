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Giriş Tarihi: 26.11.2021 19:11

Narkotik köpeği ‘Yatkın’, kavanozlara saklanan uyuşturucuyu anında buldu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Narkotik köpeği ‘Yatkın’, kavanozlara saklanan uyuşturucuyu anında buldu

Trabzon’un Yomra ilçesinde  Jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı eve yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve sahte içki ele geçirildi. Yatağın altındaki kavanozlara saklanan uyuşturucular narkotik köpeği Yatkın’dan kaçmadı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Yomra ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince 2 ayrı eve yapılan operasyona narkotik köpeği Yatkın da destek verdi.

Narkotik köpeği Yatkın ile evlerde yapılan aramada bir yatağın altındaki kavanozlara saklanmış 371 gram uyuşturucu madde, 40 litre sahte içki, 2 adet sahte içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği ve çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. 2 ayrı eve yapılan operasyonda savcılık talimatıyla gözaltına alınan İ.A. ve F.A. isimli kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Narkotik köpeği ‘Yatkın’, kavanozlara saklanan uyuşturucuyu anında buldu
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