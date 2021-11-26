Narkotik köpeği ‘Yatkın’, kavanozlara saklanan uyuşturucuyu anında buldu

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Yomra ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince 2 ayrı eve yapılan operasyona narkotik köpeği Yatkın da destek verdi.

Narkotik köpeği Yatkın ile evlerde yapılan aramada bir yatağın altındaki kavanozlara saklanmış 371 gram uyuşturucu madde, 40 litre sahte içki, 2 adet sahte içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği ve çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. 2 ayrı eve yapılan operasyonda savcılık talimatıyla gözaltına alınan İ.A. ve F.A. isimli kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.