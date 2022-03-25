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Giriş Tarihi: 25.3.2022 16:32 Son Güncelleme: 25.3.2022 16:43

Narkotik köpekleri göz açtırmıyor

ASLIŞAH NARGÜL ASLIŞAH NARGÜL
Narkotik köpekleri göz açtırmıyor

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Van’da dedektör köpekleri sayesinde 2 günde 87 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü narkotik dedektör köpekleri Irmak ve Magnum'un yardımıyla Edremit'te 87 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "24-25/03/2022 tarihlerinde Edremit İlçesinde NarkotikDedektör Köpekleri Irmak ve Magnum ile yapılan iki ayrı operasyonda; 71 kilo 200 gram Eroin maddesi, 16 kilo Toz Esrar maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak "Uyuşturucu
veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Narkotik köpekleri göz açtırmıyor
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