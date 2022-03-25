Narkotik köpekleri göz açtırmıyor

Van İl Emniyet Müdürlüğü narkotik dedektör köpekleri Irmak ve Magnum'un yardımıyla Edremit'te 87 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "24-25/03/2022 tarihlerinde Edremit İlçesinde NarkotikDedektör Köpekleri Irmak ve Magnum ile yapılan iki ayrı operasyonda; 71 kilo 200 gram Eroin maddesi, 16 kilo Toz Esrar maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak "Uyuşturucu

veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.