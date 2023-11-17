Haberler Yaşam Haberleri Narkotik operasyonu yapılan evden uçaksavar mermisi çıktı
Giriş Tarihi: 17.11.2023 10:04 Son Güncelleme: 17.11.2023 11:18

Narkotik operasyonu yapılan evden uçaksavar mermisi çıktı

Adana’da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 evden çelik yelek ile 1 uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Narkotik operasyonu yapılan evden uçaksavar mermisi çıktı

Adana'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 evden çelik yelek ile 1 uçaksavar mermisi ele geçirildi. Uçaksavar mermisiyle ilgili gözaltına alınan zanlılar, tanımadıkları bir kişi tarafından evlerini bırakıldığını ileri sürdü. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

4 EVE OPERASYON

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Onur Mahallesi ve Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs, Yunus Emre ve Bahçelievler mahallelerindeki 4 eve yönelik operasyon düzenledi. İkametlerde yapılan aramalarda 20,17 gram sentetik kannobinoid, reçeteyle satışı yapılan 7 uyuşturucu etkili hap, ruhsatsız 3 tabanca, bu silahlara ait 15 mermi, çelik yelek ile 1 uçaksavar mermisi ele geçirildi.

TANIMADIKLARI BİR KİŞİ KOYMUŞ

Narkotik ekipleri operasyon kapsamında M.C., S.K., A.B. ve H.K.'yı gözaltına aldı. Uçaksavar mermisiyle ilgili gözaltına alınan zanlılar, tanımadıkları bir kişi tarafından evlerini bırakıldığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C. ve S.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.B. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Narkotik operasyonu yapılan evden uçaksavar mermisi çıktı
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