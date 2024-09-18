Narkotik operasyonuna Şehit Polis Ahmet Şahan’ın adı verildi

Türkiye'de ses getiren tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarıyla adından söz ettiren Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, HSK yaz kararnamesiyle Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştı. Adli tatilin bitmesinin ardından Nevşehir'de operasyonlar başladı.

ŞEHİT POLİS AHMET ŞAHAN'IN ADI VERİLDİ

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona şehit olan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli narkotik rehber polis memuru Ahmet Şahan'ın adı verildi.

51 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

'Torbacı' olarak tabir edilen 'Sokak satıcıları' ile mücadele kapsamında Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 50 şüpheliye 51 adrese operasyon düzenlendi.

200 PERSONEL KATILDI

Operasyon kapsamında 1 kilogram 130 gram metamfetamin, 630 gram esrar, 540 gram bonzai, 43 gram kokain, 6 silah, 300 bin TL suç geliri ele geçirildi. 220 personel ve 2 dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı yapılan operasyonda 30 şüpheli uyuşturucu madde kullanmaktan gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan 18 şüpheli yakalanırken 2 şüphelinim yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.