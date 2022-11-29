Narkotik operasyonunda polislere saldırı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Uçaksavar Kavşağı'nda meydana geldi. Uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polis bir aracı takibe aldı. Polisin takibe aldığı aldığı otomobil, narkotik ekiplerince kavşakta durdurulmak istendi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle polislere ateş açıldı.

3 ZANLI KISKIVRAK YAKALANDI

Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, valilik tarafından yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren 3 zanlının yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerimiz tarafından ilimizde icra edilen narkotik takip çalışmasında polisimize pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmışlardı. Emniyet ve jandarmamızın ortak çalışmasıyla olayın faili olan 3 kişi olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanmışlardır" denildi.