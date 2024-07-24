Narkotik polisi bugüne kadarki en yüksek uyuşturucu parasını ele geçirdi!

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapan Demirbaşlar suç örgütü üyelerinin kimliklerini belirledi. Çete üyelerinin hurdacı ve tarım işçisi kılığında uyuşturucu satarak suçtan elde ettikleri gelirleri örgütlü olarak kendileri veya aile fertleri üzerine taşınır ve taşınmaz mal aldıkları tespit edildi. Kara paranın bu şekilde aklandığını belirleyen polis ekipleri harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Özel Harekat polislerinin de destek verdiği İzmir'de operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

HER YER DİDİK DİDİK ARANDI

Çete üyelerine ait 8 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda her yer didik didik arandı. Yapılan aramalarda 4.3 kg altın, 2adet ruhsatsız tabanca, 3 milyon 233 bin 140 lira suç geliri bulundu. Ayrıca piyasa değeri 140 milyon lira olan 36 adet gayrimenkul, 22 adet lüks motorlu araçlara el konuldu. El konulan kara para miktarının İzmir'de bu zamana kadar uyuşturucu ticaretinden tespit edilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.