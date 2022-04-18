Narkotik polisi torbacılara nefes aldırmıyor!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu konusunda sokak düzeyli mücadelesi aralıksız devam ediyor. Son günlerde arka arkaya operasyonlar düzenleyen Narkotik polisi torbacılara adeta nefes aldırmıyor. Ekipler reçeteye tabi sentetik maddelerin usulsüz satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bornova ilçesinde belirlenen adres ve 2 araçta gerçekleştirilen aramalarda, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi 174 bin 958 sentetik ecza, 3 tabanca, 1 tüfek, 4 şarjör, 113 mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.K. (25) ve M.B. (24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri sokaklarda son zehir taciri kalıncaya kadar operasyonların devam edeceğini vurguladı.