Haberler Yaşam Haberleri Narkotik polisi torbacılara nefes aldırmıyor!
Giriş Tarihi: 18.4.2022 15:06 Son Güncelleme: 18.4.2022 15:28

Narkotik polisi torbacılara nefes aldırmıyor!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Narkotik polisi torbacılara nefes aldırmıyor!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri arka arkaya yaptığı operasyonlarla torbacılara nefes aldırmıyor. Ekipler Bornova ilçesindeki adrese ve iki araca yönelik operasyonda 174 bin 958 sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri sokaklarda son zehir taciri kalıncaya kadar operasyonların devam edeceğini vurguladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu konusunda sokak düzeyli mücadelesi aralıksız devam ediyor. Son günlerde arka arkaya operasyonlar düzenleyen Narkotik polisi torbacılara adeta nefes aldırmıyor. Ekipler reçeteye tabi sentetik maddelerin usulsüz satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bornova ilçesinde belirlenen adres ve 2 araçta gerçekleştirilen aramalarda, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi 174 bin 958 sentetik ecza, 3 tabanca, 1 tüfek, 4 şarjör, 113 mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.K. (25) ve M.B. (24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri sokaklarda son zehir taciri kalıncaya kadar operasyonların devam edeceğini vurguladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yunan gazetecinin Türkiye’ye yönelik provokasyon girişimi boşa çıktı! ABD’li sözcüden tokat gibi cevap
Hollanda ölüme terk etti Türkiye Funda'ya kucak açtı! Karanlık odadan umuda yolculuk
Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen ceza
Pençe-Kilit Operasyonunu hazmedemediler! PKK yandaşları Avrupa'da sokaklara döküldü
Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
Kılıçdaroğlu seçim masraflarını Mersinliye ödetti! Milyonluk harcama denetim raporunda
Define avcılarına bakanlık tüyosu! Tek tek yanıtladı
Basındaki haberler Yunan makamlarını harekete geçirdi! Operasyondan korktular hainlere yol verdiler
Rujlu intikam! Ablası ile birlikte akılalmaz plan
ARKADAŞINA GÖNDER
Narkotik polisi torbacılara nefes aldırmıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA