Narkotik polisi torbacıların korkulu rüyası oldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuya ulaşılabilirliği engellemek ve kalıcı sonuçlar elde etmek amacıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik mücadelede vites yükseltti. Ekipler, bu şekilde terör örgütü bağlantılı uyuşturucu faaliyetlerinin ve bu yolla elde edilen gelirin önlenmesini de hedef olarak belirledi. Bu amaçla Narkotik polisi kent genelinde sokak bazlı mücadeleye hız verdi. Sorunlu bölgelerde alan hakimiyetinin sağlanması ve mücadelenin sokaklarda göz önünde sürdürülmesi misyonu ile 'sokakta uyuşturucu ile amansız bir savaş' anlayışı doğrultusunda torbacılara nefes aldırılmıyor.

107 TORBACI GÖZALTINA ALINDI

Narkotik polisi, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri 3 ay boyunca takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 107 torbacı gözaltına alındı. Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler, 6 adet pompalı tüfek, 7 adet tabanca, 1 adet kılıç, 84 adet tabanca/tüfek fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 107 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

84 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Narkotik polisi tarafından gözaltına alınan 107 şüpheliden 84'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 84 şüpheliden 61'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.