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Giriş Tarihi: 4.11.2022 16:14 Son Güncelleme: 4.11.2022 16:21

NASA’da bir Türk mühendis

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Johnson Uzay Merkezi Piroteknik Sistem Yöneticisi Sırrı Oğuz Şanlıurfa'da öğrencilerle tele konferans ile söyleşiye katıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
NASA’da bir Türk mühendis

Şanlıurfa ÇEAŞ Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Yeliz Narin tarafından organize edilen "NASA'da bir Türk mühendis konulu söyleyişi ÇEAŞ Anadolu Lisesi konferans salonunda Okul Müdürü Halil Özyavuz ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Amerika ve Türkiye arasındaki 8 saatlik zaman farkından dolayı, Sırrı Oğuz ABD saat ile sabah 05.00'te tele konferansa ile söyleyişi katıldı.

Özgeçmişinden ve NASA ile yollarının nasıl kesiştiğinden bahseden Oğuz, "1983'de İTÜ Uçak Mühendisliğine girme hakkı kazandım. Mezun olduktan sonra 1988 yılında burs kazanarak yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gittim. Uçak ve Makine Mühendisliği masterlarımı bitirdikten sonra Savunma ve Uzay Sanayisinde özel bir şirkette uzun yıllar çalıştım. 2008 yılında NASA birlikte çalışmayı teklif etti bende kabul ettim. 11 yıldır Houston NASA Johnson Uzay Merkezinde sistem yöneticisi olarak çalışıyorum" diyerek yaşamını özetledi.

Oğuz, NASA'da bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar hakkında ve günümüzde de NASA'nın uzay ile ilgili araştırmalarından genel bilgiler verdi.
Sırrı Oğuz, hayatta aslında hiçbir şeyin imkansız olmadığının ve insanın, hedeflerine kilitlenirse, başaramayacağı hiçbir şey olmadığının belirti.
Söyleyişi soru-cevap şeklinde sona erdi.

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