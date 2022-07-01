Haberler Yaşam Haberleri Nasipse Olur filmi nerede çekildi, kaç yılında? Nasipse Olur filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 1.7.2022 14:23

Nasipse Olur filmi nerede çekildi, kaç yılında? Nasipse Olur filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Nasipse Olur filmi nerede çekildi, kaç yılında? Nasipse Olur filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Nasipse Olur filmi 1 Temmuz 2022 Cuma akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer’in başına gelen felaketlerin anlatıldığı filmde yaşadıklarına karşı inatçı bir mücadele veren genç kadının hikayesi anlatılıyor. Romantik ve komedi türlerinde olan Nasipse Olur filmi nerede çekildi, kaç yılında? Nasipse Olur filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

1 Temmuz Cuma günü Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan Nasipse Olur filmi bekleniyor. 2022 yılında vizyona giren filmin senaristi Barış Başar'dır. Filmin yönetmen koltuğunda ise Selahattin Sancaklı oturmaktadır. Algı Eke, Burak Sevinç gibi isimlerin başrolde yer aldığı Nasipse Olur filmi nerede çekildi, kaç yılında? Nasipse Olur filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU

Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer'in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar'ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. "Boyabatlı'nın umudunun bittiği yerde inadı başlar" derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, 'Ya nasip' diyerek her türlü felâketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer'in imdadına hızır gibi yetişir.

NASİPSE OLUR FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği Nasipse Olur oyuncuları arasında Burak Sevinç, Algı Eke, Kıvanç Baran Aslan, Zeyno Eracar gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

NASİPSE OLUR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Selahattin Sancaklı'nın yönetmenliğini üstlendiği neşeli yapımlar arasında yer alan Nasipse Olur filmi Sinop'un Boyabat ilçesinde çekildi.

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Nasipse Olur filmi nerede çekildi, kaç yılında? Nasipse Olur filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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