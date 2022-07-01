1 Temmuz Cuma günü Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan Nasipse Olur filmi bekleniyor. 2022 yılında vizyona giren filmin senaristi Barış Başar'dır. Filmin yönetmen koltuğunda ise Selahattin Sancaklı oturmaktadır. Algı Eke, Burak Sevinç gibi isimlerin başrolde yer aldığı Nasipse Olur filmi nerede çekildi, kaç yılında? Nasipse Olur filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer'in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar'ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. "Boyabatlı'nın umudunun bittiği yerde inadı başlar" derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, 'Ya nasip' diyerek her türlü felâketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer'in imdadına hızır gibi yetişir.