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Giriş Tarihi: 9.9.2022 16:56

Nasipse Olur oyuncuları kimler? Nasipse Olur filmi nerede çekildi, konusu nedir?

Romantik ve komedi türlerinde dikkat çeken yapımlar arasında yer alan Nasipse Olur filmi konusu ile komedi filmi severlerin gündeminde. 2020 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı oturuyor. Nasipse Olur oyuncuları arasında popüler isimler yer alıyor. Peki, Nasipse Olur filmi nerede çekildi, hangi ilde ve ilçede? İşte, film hakkında bilgiler…

Nasipse Olur oyuncuları kimler? Nasipse Olur filmi nerede çekildi, konusu nedir?

Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile sevilen isimler arasında yer alıyor. Hayatın zorlukları arasında bir aşk hikayesine odaklanan yapım bu gece TV'de yayında olacak. Nasipse Olur oyuncuları arasında dikkat çeken isimler var. Peki, Nasipse Olur filmi nerede çekildi, hangi ilde - ilçede? İşte, detaylar…

NASİPSE OLUR FİLM KONUSU

Nasipse Olur, üst üste gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele veren genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Günfer, geçimini pastacılıktan sağlayan genç bir kadındır. Babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışırken, amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan emek fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur.

Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi Günfer'i hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.

NASİPSE OLUR FİLMİ OYUNCULARI

Algı Eke

Burak Sevinç

Nur Sürer

Zeyno Eracar

Erdem Baş

Ünal Yeter

Barış Başar

Hakan Bulut

NASİPSE OLUR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Nasipse Olur filminin çekimleri Sinop'un Boyabat ilçesinde gerçekleştirildi.

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Nasipse Olur oyuncuları kimler? Nasipse Olur filmi nerede çekildi, konusu nedir?
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