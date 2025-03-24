Nasreddin Hoca Berlin’de

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ramazanda iftar öncesi düzenlenen etkinliklerde, Nasreddin Hoca fıkraları, Hacivat ve Karagöz gölge oyunuyla Türk gelenekleri yaşatılıyor. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Berlin Bölgesi, ramazan boyunca farklı camilerde çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor. İftar öncesi etkinliklerde çocuklar önce Nasreddin Hoca gösterisiyle eğleniyor. Ardından halat çekme oyunuyla yarışan çocuklara daha sonra Hacivat ve Karagöz gölge oyunları sunuluyor. Çocuklara milli ve manevi değerlerin eğlenerek öğretildiği ve Türk geleneklerinin unutturulmamaya çalışıldığı etkinlik kapsamında ilahiler de söyleniyor. Etkinliğin sonunda çocuklara değişik hediyeler veriliyor ve birlikte iftar yapılıyor.