Nasrullah Ayan kimdir? Borsa Kralı lakaplı Nasrullah Ayan neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Nasrullah Ayan kimdir, Nasrullah Ayan neden öldü sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Zamanında Borsa Kralı lakabını alan Ayan, gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Mardin'de doğan ve erken yaşta ticarete atılan Ayan, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda kalp krizi geçirmesiyle tekrardan hatırlandı. Peki, Nasrullah Ayan kimdir? Nasrullah Ayan kaç yaşında? İşte detaylar!
NASRULLAH AYAN NEDEN ÖLDÜ?
Geçtiğimiz gün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Nasrullah Ayan, hayata gözlerini yumdu. Gaziantep'te yaşayan Ayan, katılıdığı programda yayın sırasında fenalaştıktan sonra yayından ayırldı. Hastaneye kaldırılan Ayan, dün akşam hayatını kaybetti.
NASRULLAH AYAN KİMDİR?
Nasrullah Ayan, 1958 yılında Mardin'de doğdu. 1958 yılında bakliyat ihracatı yapan babasının Mersin'deki işinde çalışmaya başladı. 1978 yılında İzmir'de aile şirketinin başına geçti.
1980 yılında İsviçre'ye, 1982'de de Singapur'a yerleşti. Burada şirket kurarak, bir süre çalıştı. 1987 yılında, Türkinvest AOG (Asya Okyanusya Grubu) Menkul Kıymetler A.Ş.'yi İsviçre'deki yatırımcılarla birlikte kurdu. 1992'de Tam Sigorta'yı, Hürriyet Grubu'ndan satın aldı. 1993'te borsadan topladığı hisselerle Çelik Halat Tel ve Sanayi A.Ş.'nin yönetimine geçti.
Aynı yıl Makro Borsa, Erciyes, İzibelli Menkul Değerler A. Ş. ile Sağlam Menkul Kıymetler A. Ş. isimli aracı kurumlarını satın aldı. Tüm şirketlerini TF Trend Holding çatısı altında birleştirdi. İki çocuğu, İsviçre'de eğitim gördü. İsviçre'deki bankasının başına, ABD'de bulunan kuzeni Yunus Uca'yı getirdi.
Nasrullah Ayan, 2017 yılında Borsa Kralı adında da bir kitap kaleme aldı.