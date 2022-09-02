Nasrullah Ayan kimdir? Borsa Kralı lakaplı Nasrullah Ayan neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti?

NASRULLAH AYAN KİMDİR?

Nasrullah Ayan, 1958 yılında Mardin'de doğdu. 1958 yılında bakliyat ihracatı yapan babasının Mersin'deki işinde çalışmaya başladı. 1978 yılında İzmir'de aile şirketinin başına geçti.

1980 yılında İsviçre'ye, 1982'de de Singapur'a yerleşti. Burada şirket kurarak, bir süre çalıştı. 1987 yılında, Türkinvest AOG (Asya Okyanusya Grubu) Menkul Kıymetler A.Ş.'yi İsviçre'deki yatırımcılarla birlikte kurdu. 1992'de Tam Sigorta'yı, Hürriyet Grubu'ndan satın aldı. 1993'te borsadan topladığı hisselerle Çelik Halat Tel ve Sanayi A.Ş.'nin yönetimine geçti.