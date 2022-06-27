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Giriş Tarihi: 27.6.2022 14:39

Nato zirvesi ne zaman, saat kaçta? 2022 Nato zirvesi nerede yapılacak?

Nato zirvesi ne zaman, saat kaçta? 2022 Nato zirvesi nerede yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacağı NATO zirvesi, tarihi ve saati yoğun bir şekilde araştırılıyor. Başkan Erdoğan birçok başlığın olduğu dosyayla NATO liderleriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki son durumun ana gündem maddeleri arasında olacağı zirvede, Türkiye kritik bir aktör olarak öne çıkacak. Peki Nato zirvesi ne zaman, toplantı saat kaçta, Nato liderler zirvesinde kimler var? 2022 Nato zirvesi nerede yapılacak?

Nato zirvesi ne zaman, Nato toplantısı saat kaçta ve liderler zirvesi nerede yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Bir süredir yapılması beklenen NATO zirvesi hızlandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da video konferans ile katılacağı NATO zirvesinin zamanı belli oldu. Peki Nato zirvesi ne zaman, saat kaçta? 2022 Nato zirvesi nerede yapılacak?

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı 28-30 Haziran'da yapılacak?

NATO ZİRVESİ NEREDE YAPILACAK?

NATO Zirvesi, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek

TÜRKİYE KONULARIN MERKEZİNDE

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki son durumun ana gündem maddeleri arasında olacağı zirvede, Türkiye kritik bir aktör olarak öne çıkacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok sayıda liderle görüşecek. Teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye'nin karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunun da gündeme geleceği zirvede Çin ile ilişkiler ve genel siber güvenlik konuları görüşülecek.

NATO ZİRVESİ ÜLKELERİ KİMLER, ZİRVEYE KİMLER KATILACAK?

NATO Zirvesi'ne üye 30 ülkenin liderlerinin yanı sıra "partner ülkeler" adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore katılacak. Ayrıca ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da zirveye üst düzey temsilciyle katılacak.

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Nato zirvesi ne zaman, saat kaçta? 2022 Nato zirvesi nerede yapılacak?
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