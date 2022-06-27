Nato zirvesi ne zaman, saat kaçta? 2022 Nato zirvesi nerede yapılacak?

TÜRKİYE KONULARIN MERKEZİNDE

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki son durumun ana gündem maddeleri arasında olacağı zirvede, Türkiye kritik bir aktör olarak öne çıkacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok sayıda liderle görüşecek. Teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye'nin karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunun da gündeme geleceği zirvede Çin ile ilişkiler ve genel siber güvenlik konuları görüşülecek.

NATO ZİRVESİ ÜLKELERİ KİMLER, ZİRVEYE KİMLER KATILACAK?

NATO Zirvesi'ne üye 30 ülkenin liderlerinin yanı sıra "partner ülkeler" adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore katılacak. Ayrıca ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da zirveye üst düzey temsilciyle katılacak.