Haberler Yaşam Haberleri Nazi hazinesi haritası ortaya çıktı: Yüzlerce kişi peşine düştü! Beraberinde sıra dışı cinayetler getirmişti...
Giriş Tarihi: 7.1.2023 11:57 Son Güncelleme: 7.1.2023 12:09

Nazi hazinesi haritası ortaya çıktı: Yüzlerce kişi peşine düştü! Beraberinde sıra dışı cinayetler getirmişti...

Adolf Hitler'in ve Nazilerin Avrupa ile Rusya'yı yağmalayarak topladığı paha biçilemez hazineler halen Avrupa'nın çeşitli yerlerinde aranıyor. Hollanda'da ise Nazilerin 4 sandık dolusu altın ve mücevheri sakladığı yeri gösterdiğine inanılan bir harita, yıllar sonra yayınlandı ve hazine avcılarını harekete geçirdi. Milyon euro'luk hazine için ellerinde metal dedektörlerle çok sayıda kişi harekete geçti. Öte yandan kayıp Nazi hazinesinin pek çok gizemli hikaye ve sıra dışı cinayet olaylarını da beraberinde getirdiği biliniyor...

Nazi hazinesi haritası ortaya çıktı: Yüzlerce kişi peşine düştü! Beraberinde sıra dışı cinayetler getirmişti...

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Nazi hazinesi haritası ortaya çıktı: Yüzlerce kişi peşine düştü! Beraberinde sıra dışı cinayetler getirmişti...
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