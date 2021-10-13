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Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:00 Son Güncelleme: 13.10.2021 11:07

Nazilli'de silah sesleri! İki grup hastanede çatıştı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Nazilli’de silah sesleri! İki grup hastanede çatıştı

Aydın Nazilli'de iki grup arasında çıkan çatışma tüm müdahalelere rağmen hastanede de devam etti. Silahla çıkan tartışmada C.K. tarafından 1 kişinin ayağından vurulduğu öğrenildi.

Olay Nazilli Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de dün akşam saatlerinde eğlenceli bir mekanda tartışan iki grup daha sonra Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

İfadeleri alınan iki grup adliyeye sevk edilirken adliye içerisinde de tartışma devam etti. Tartışma sırasında yaralılar olurken yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi için Nazilli Devlet Hastanesi'nde tekrar karşı karşıya gelen iki grubun tartışmasını polis önlemeye çalıştı. Silahla çıkan tartışmada C.K. tarafından 1 kişinin ayağından vurulduğu öğrenildi.

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Nazilli'de silah sesleri! İki grup hastanede çatıştı
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