Nazilli’de silah sesleri! İki grup hastanede çatıştı

Olay Nazilli Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de dün akşam saatlerinde eğlenceli bir mekanda tartışan iki grup daha sonra Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

İfadeleri alınan iki grup adliyeye sevk edilirken adliye içerisinde de tartışma devam etti. Tartışma sırasında yaralılar olurken yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi için Nazilli Devlet Hastanesi'nde tekrar karşı karşıya gelen iki grubun tartışmasını polis önlemeye çalıştı. Silahla çıkan tartışmada C.K. tarafından 1 kişinin ayağından vurulduğu öğrenildi.