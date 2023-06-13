Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan yeniden yargılanıyor

Gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan'ın arasında bulunduğu 6 sanık, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan yargılandıkları davada, 16 Şubat 2018'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmışlardı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanıkların eylemlerinin "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

İKİ KEZ YARGITAY'A GİTTİ

Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019'da "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan sanık Ahmet Altan 10 yıl 6 ay hapis cezasına, Nazlı Ilıcak ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyelerine karar vermişti. Mehmet Altan'ın tüm suçlardan beraatine karar veren mahkeme, sanıklar Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'i "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 11 yıl 3'er ay hapis cezasına, sanık Şükrü Tuğrul Özşengül'ü ise 12 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın yeniden temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay Ceza Dairesi'ne gitmişti.

DAVA TEKRARDAN BOZULDU

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü Türk Ceza Kanunu'nun 220/7'nci maddesinde belirtilen indirimin uygulanmadığı gerekçesiyle bozmuştu. Sanıklar Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek hakkındaki hüküm ise Yargıtay tarafından onanmıştı. Sanıkların "kanun yararına bozma" başvurusu üzerine dosya Yargıtay tarafından incelenmiş, bazı tanıklar dinlenmeden karar verildiği için bu sanıklar hakkındaki hüküm de bozulmuştu. Mehmet Altan'ın beraat kararı onanırken, sanık Şükrü Tuğrul Özşengül de cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek ve Fevzi Yazıcı ile sanık avukatları katıldı. Sanık Ahmet Altan ise duruşmaya gelmedi. Yargıtay'ın bozma ilamına karşı söz verilen sanıklar, bozma kararına uyulmasını talep ettiler. Mahkeme, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak yönünden Yargıtay bozma ilamına uyulmasına oy birliğiyle karar verdi.

BERAATLARINI TALEP ETTİLER

Bunun üzerine savunma yapan Nazlı Ilıcak, "Hakkımda delil olarak sunulan bir reklam var sadece. Yapım aşamasında bulunmadığım bitmiş reklamın gazeteye getirilip sunulduğu bir toplantıya katılıp reklamın estetik boyutunu değerlendirdim. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık Yakup Şimşek de "Hakkımda yapım aşamasına hiçbir şekilde dahlimin olmadığım bir reklam filmi ve maaşımı Bank Asya'dan almam dışında başkaca bir suç unsuru bulunmamaktadır. Beraatımı ve yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum" diye konuştu. Duruşmada dinlenen tanıklar, sanıkların örgütsel faaliyette bulunduklarına ilişkin herhangi bir bilgi ve görgülerinin olmadığını söylediler.

DOSYA AYRILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

AİHM kararı doğrultusunda müvekkilinin dosyasının ayrılmasını talep eden sanık Ahmet Altan'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, "Müvekkilim ödül almak için yurt dışına gidecekti. Ancak hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle gidemedi. Yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlarını ve yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının devamına ve Ahmet Altan'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Altan hakkındaki dosyanın ayrılması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.