Nazlı Sinem Erköseoğlu dosyasında gelişme! Başsavcılık beraatlerin bozulmasını talep etti

"İÇ ÇAMAŞIRI VE ELBİSESİ ACELEYLE GİYDİRİLMİŞ"

Tebliğnamede, Erköseoğlu'nun, kafasının arka kısmına sert bir cisimle vurulduğu, daha sonra da iç çamaşırı ve elbisesinin aceleyle giydirilerek evin bulunduğu 8'inci kattan aşağı atıldığı ve yüzüstü yere düştüğü bildirilerek, Erköseoğlu'nun intihar ettiği izlenimi vermek amacıyla apartman boşluğuna atıldığı kaydedildi.

Sanık Emre Paksoy'un olayı 14.17'de polise ihbar ettiğine, Erköseoğlu'nun atıldığı pencere kenarında sanığın parmak izinin bulunduğuna yer verilen tebliğnamede, Erköseoğlu'nun parmak izinin bulunmadığı belirtildi.