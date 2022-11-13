Haberler Yaşam Haberleri Nazlı’nın katili kocası çıktı
Giriş Tarihi: 14.11.2022

Nazlı’nın katili kocası çıktı

Bursa’da evinin yatak odasında 3 yerinden bıçaklanarak öldürülen Nazlı Meral’ın kocası N.M. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet sonrasında kendisine de bıçakla zarar vererek hastane gittiği belirlenen N.M., tutuklandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Nazlı’nın katili kocası çıktı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı 36 yaşındaki Nazlı Meral, evinin yatak odasında 3 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili Meral'ın eşi gözaltına alındı. Olay, dün 18.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazlı Meral'e (36) ulaşamayan yakınları, telaşla bulunduğu eve geldi. İçeri giren yakınları, Meral'i yatak odasında 3 yerinden bıçaklanmış halde buldu. Hareketsiz halde duran Meral'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

'PSIKOLOJIK SORUNU VAR' IDDIASI
Korkunç cinayetin ardından olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, Nazlı Meral'in psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eşi N.M.'nin (35) peşine düştü. Olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlenen N.M., tedavisi sonrası gözaltına alındı. 5 yıldır evli olan Nazlı Meral ile N.M.'nin çocukları olmadığı, N.M.'nin babasının işlettiği bakkalda çalıştığı ve ruh halinin iyi olmadığı iddia edildi. Gözaltına alınan N.M., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! Bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi
EYT YASASI SON DAKİKA: Yaş şartı tamamen kalktı! İşte eksik primi olanlara emeklilik yöntemi
Youtube çöktü mü? Youtube erişim sorunu ne zaman düzelecek, neden açılmıyor? BTK son dakika açıklamasıyla duyurdu
İnstagram ve Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram Twitter erişim sorunu ne zaman düzelecek? BTK'dan son dakika açıklamasıyla duyurdu
MasterChef kim elendi? TV8 ile 13 Kasım 2022 MasterChef’te kim gitti, elenen yarışmacı BELLİ OLDU! Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıda baba-kız hayatını kaybetti: Ecrin'e nasıl kıydınız!
TOKİ kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri 2022: TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm bilgiler
SON DAKİKA | Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: İki ihtimal var...
İnstagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor, akış neden yenilenmiyor, ne zaman düzelecek, sorun nedir? BTK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2022: KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Nazlı’nın katili kocası çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA