Nazlı’nın katili kocası çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı 36 yaşındaki Nazlı Meral, evinin yatak odasında 3 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili Meral'ın eşi gözaltına alındı. Olay, dün 18.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazlı Meral'e (36) ulaşamayan yakınları, telaşla bulunduğu eve geldi. İçeri giren yakınları, Meral'i yatak odasında 3 yerinden bıçaklanmış halde buldu. Hareketsiz halde duran Meral'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.Korkunç cinayetin ardından olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, Nazlı Meral'in psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eşi N.M.'nin (35) peşine düştü. Olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlenen N.M., tedavisi sonrası gözaltına alındı. 5 yıldır evli olan Nazlı Meral ile N.M.'nin çocukları olmadığı, N.M.'nin babasının işlettiği bakkalda çalıştığı ve ruh halinin iyi olmadığı iddia edildi. Gözaltına alınan N.M., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.