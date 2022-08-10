Nazo Zeyrek: Yardım çalışmalarım çocuk ve yaşlılarla sürecek

* Öncelikle Çeşme'deki doğum günü organizasyonunuzu konuşalım. Ünlü isimler katıldı, bu vesileyle sokak hayvanları için de yüklü miktarda bir bağış topladınız. Oldukça ses getirdi partiniz. Nereden aklınıza geldi böyle bir parti yapmak?

- Nazo Zeyrek: Benim hayattaki mottom; kazandığının yarısını paylaş. İlk gençlik yıllarımdan bu yana elimden geldiğince ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu kez de sokak hayvanlarına yardım eli uzatmak amacıyla yola çıktım. Onlar için ne yapabileceğimi düşünürken, doğum günüm vesilesiyle böyle bir parti organize etmeye karar verdim. Tüm masrafları kendim karşıladım. Ünlü dostlarımız da sağ olsunlar bize destek verdiler, yanımızda yer aldılar. Onların sayesinde toplanan bağışın miktarı arttı. Canlarımıza nefes olabilirsek ne mutlu bize.

* Yardım çalışmalarınızın devamı gelecek o halde...

- Nazo Zeyrek: Elbette. Doğum günümde de bunu belirttim. Hayvanlarla başladım, çocuklarla, yaşlılarla sürdürmek istiyorum çalışmalarımı. Bu yardımlaşma mevzusu benim geçmişime dayalı zaten. Önceden de bir yağlıboya tablom, Balıkesir'de düzenlenen bir sergide çocuk esirgeme kurumu yararına satılmıştı. İşin ucunda çocuklar olduğunu duyunca 2 gün boyunca ellerim tinerden parçalanmış bir şekilde çalışmıştım.





HAYVANLAR BENİM HASSAS NOKTAM

* Masrafları kendi cebinizden karşıladığınızı söylediniz. Markanız Mia Klinika'nın adını da bu vesileyle duymuş olduk...

- Nazo Zeyrek: Şirket adına yaptığım bir organizasyon değildi. Ünlülerin, influencer'ların katılmasının nedeni de hayvanlar adına daha çok farkındalık yaratabilmekti. Etkinlikte kim olduğumu sordukları zaman Mia Klinika'dan bahsettim. Konuklarımız ürünlerimizi hayvanlar üstünde test etmediğimizi öğrendiklerinde kliniğimize de destek vermek istediler, böylece markamız gündeme gelmiş oldu.

* Markanızla böyle bir karar aldığınıza göre gerçek bir hayvanseversiniz...

- Nazo Zeyrek: Hayvanlar benim hassas noktam. Ortaklarım da hayvanlara düşkünlüğümü iyi bilir. Hiçbir ürünümüzü hayvan dostlarımız üzerinde test etmeyiz, ürün içeriklerinde hayvansal katkılara yer vermeyiz.



TÜRKİYE'NİN EN İYİ PARTİLERİNDEN BİRİNİ YAPACAĞIM

* Şu sıralar gündeminizde doğum günü organizasyonunuz gibi başka bir etkinlik var mı?

- Nazo Zeyrek: Evet, güzel bir parti daha hazırlıyorum. Yazlığımda yapacağım bu sefer. İddia ediyorum; Türkiye'nin en iyi partilerinden biri olacak. 40 kişilik bir davet planlıyorum. Yine ünlü isimler, influencer'lar, iş kadınları olacak. Güzel bir sunum yapacağız. Umarım mümkün olur da o gün Sıla da bizimle olur, sahneye çıkar. Çok severim kendisini. Çocuk esirgeme kurumları, engelliler ve kadın sığınma evlerine yardım amaçlı düzenleyeceğim bir organizasyon olacak. Girişimci Kadınlar Grubu platformunun kurucusu Ülkü Hür'le de bir projemiz olacak ağustos ayında. İş kadınlarının bir araya geleceği önemli bir etkinliğe imza atacağız.

* Mia Klinik'in kurucusu olduğunuzu biliyoruz, biraz daha yakından tanıyalım sizi. Nerelisiniz, nasıl bir hayatınız var; anlatır mısınız biraz?

- Nazo Zeyrek: 14 Mayıs 1986 tarihinde Balıkesir Ayvalık'ta doğdum. Annemin adı Leyla, babamın adı Turan. Körfez bölgesinde büyüdüm. Babam müteahhitti. Ticareti onun sayesinde öğrendim ben. 16 yaşımdan itibaren beni hep eğitti. 2005'te rahmetli oldu. Annem Trabzon'da yaşıyor. Beş kardeşiz, ben ailedeki tek kızım. 2008'de evlendim, 2013'te boşandım. Bir süre tenis eğitmenliği yaptım. 2016'da Balıkesir'den İzmir'e taşındım. Burada da tenise devam ettim. Bıraktıktan 2 sene kadar sonra çocukluk arkadaşım Ali Yağcı ile birlikte iş kurmaya karar verdik, Mia Klinika markasını yarattık. Yola çıkarken üç serumumuz vardı, bugün 16 serumumuz var. Trendyol'da üç defa birinciliğe imza attık. Kendi alanımda pazarlama, marka büyütme gibi konularda çeşitli eğitimler aldım.



YILIN EN İYİ GİRİŞİMCİ KADINI ÖDÜLÜ

* Ne zaman kuruldu Mia Klinika?

- Nazo Zeyrek: 2 yıl önce. Henüz yeni bir marka olmasına rağmen kısa zamanda çok yol kat ettik. İzmir'in yerel dergilerinden Dora da 'yılın en iyi girişimci kadını' ödülünü verdi hatta. Biz bu noktaya reklamsız geldik. Bazı markalar ticaret sitelerinde kendileri için olumlu yorumlar yazdırır ya, bizim Trendyol'daki yorumlarımızın hepsi organikti.

* Markanızla hedefiniz ne?

- Nazo Zeyrek: Yurtdışı hedeflerimiz var. İngiltere'ye, Amerika'ya açılmak gibi. Bunun için çalışmalarda bulunuyoruz. Yolun sonuna geldik, inşallah olacak. Sephora'nın, Beymen'in raflarında yer almayı da hedefliyoruz.



RESİM YAPMAK RUHUMU DİNLENDİRİYOR

* Az önce geçmişte yaptığınız bir yağlıboya tablonuzun yardım için satıldığını söylediniz. Resim sanatıyla da ilgileniyorsunuz sanırım...

- Nazo Zeyrek: 3 yıl resim eğitimi aldım. Yağlıboya ve karakalem. Hobi olarak resim yapıyorum. Bir manzara resmi yapmak, karakalem çalışmak bana kendimi çok iyi hissettiriyor, ruhumu dinlendiriyor.

* Markanızla ilgili hedeflerinizi sorduk, kendinizle ilgili hedefleriniz ve hayallerinizi de soralım...

- Nazo Zeyrek: Kendimle ilgili hayallerim de var tabii. Benim hayatta en kıskandığım insanlar, yabancı dil bilen insanlardır. Benim için paradan daha kıymetli bir şey bu. Dil bilmek, insan tanımak demek. Bu konuda çok geç kaldığımı hissediyorum bazen ama açığı kapatmaya kararlıyım. Yıl sonu gibi İngiltere ya da Amerika'da gidip bir süre kalacağım, dil eğitimi alacağım. İngilizce bilmek, markamızla yurtdışına açıldığımızda da geri planda kalmamamı sağlayacak. Bir de çocukluğumdan beri bir at binme hayalim var. Sanırım bu hayali genç yaşlarımda gerçeğe dönüştürebilsem daha iyi olurdu. İnsan belli bir yaştan sonra korkuyor çünkü, ya sakatlanırsam da işler aksarsa, hedeflerime ulaşamazsam diye. Onun için önce hedeflerimi gerçekleştirip ondan sonra böyle maceralara atılacağım. Cunda'da bir çiftlik yaptırıyorum, orada atlarım olacak. Binmeye başlar mıyım bilmiyorum ama hayalimi gerçekleştireceğim.



ALİ YAĞCI İLE BİRLİKTE BÜYÜDÜK

* Ortağınız Ali Yağcı da tanınmış bir isim. Nasıl kesişti yollarınız kendisiyle?

- Nazo Zeyrek: Çocukluk arkadaşım. Ayvalık'ta beraber büyüdük. Hep güzel bir dostluğumuz vardı. Hiç ayrılmadık, hiç kopmadık. Evlendiğinde eşiyle birlikte bu işi yapmak istediler, bana da teklif ettiler beraber yapalım diye. Melek yatırımcı olarak girdim. El ele büyüttük markamızı.