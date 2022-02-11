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Giriş Tarihi: 11.2.2022

Ne bakım var ne de tamir eden

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Ne bakım var ne de tamir eden

Metro istasyonlarının yürüyen merdiven ve asansörlerinin ‘bakımda’ denilerek aylarca kapalı tutulması vatandaşı bezdirdi

İstanbul'un toplu taşıma sistemindeki sorunlar her geçen gün artarak devam ediyor. Seçim döneminde ulaşımı rahatlatma, kolaylaştırma ve ücretleri sembolik hale getirme sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İETT'yi ve sorumluluğu altındaki toplu taşıma sistemini kaderine terk etti.



Toplu taşıma araçlarında sesli ve yazılı bilgilendirmeler ise 1 buçuk yıldır aktifleştirilmedi. Özellikle engellilerin ulaşımını zorlaştıran bu durum turistlerin de nereye gideceklerinden emin olamamalarına neden oldu. Her gün yanan, yolda kalan, bozulan ve vatandaşlar tarafından itilen otobüslerle ilgili soruna metro ve metrobüs istasyonları da eklendi. İBB sorumluluğu alanındaki metro ve metrobüs istasyonlarının hemen hepsinde yürüyen merdiven ve asansörler kapatıldı. Metroların sefer aralıkları ise 16 dakikaya kadar uzatıldı.



'Planlı bakım çalışması' denilerek durdurulan ve açılacağı duyurulan tarih sürekli ileri atılan yürüyen merdiven ve asansörlerde herhangi bir bakım çalışmasının yapılmadığı, sadece bariyerlerle kapatıldığı görüldü.
Metro ve metrobüs istasyonlarında yürüyen merdivenlerin en az bir yönünün barikatlarla kapalı tutulması vatandaşların yoğun şikayeyetine neden oldu. Ancak İBB yönetimi, herhangi bir tadilat yapılmayan asansör ve merdivenleri çalıştırmamakta ısrar ediyor.

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Ne bakım var ne de tamir eden
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