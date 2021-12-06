Ne buldularsa çaldılar! Spor salonundan ağırlıkları bile çalmışlar

İstanbul Tuzla'da üç kişi; sabah saat 06.30 sıralarında Aydınlı Mahallesi'nde 1'i spor salonu 2 adrese girdi. H.Y., L.E. ve Ö.G. isimli üç kişi ihbar üzerine suçüstü yakalandı. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda farklı ağırlıklarda 43 adet dambıl, iki çalıntı plaka, demir kesme makası, kıskaç, eldiven, şapka, maske ve farklı renklerde 20 adet kablo ele geçirildi. Şüphelilerin geçmişte farklı ilçelerde 15 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları ve yaklaşık değerleri 230 bin 750 lira olan elektronik, gıda, inşaat ve spor malzemesi çaldıkları saptandı. Üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.