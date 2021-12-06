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Giriş Tarihi: 6.12.2021 14:10 Son Güncelleme: 6.12.2021 14:13

Ne buldularsa çaldılar! Spor salonundan ağırlıkları bile çalmışlar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Ne buldularsa çaldılar! Spor salonundan ağırlıkları bile çalmışlar

İstanbul’da bir spor salonunu soyarak ağırlıkları çalan üç hırsız yakalandı. Üç hırsızın geçmişte 15 farklı hırsızlık olayına karıştıkları ve 230 bin 750 lira değerinde elektronik, gıda, inşaat ve spor malzemesi çaldıkları saptandı.

İstanbul Tuzla'da üç kişi; sabah saat 06.30 sıralarında Aydınlı Mahallesi'nde 1'i spor salonu 2 adrese girdi. H.Y., L.E. ve Ö.G. isimli üç kişi ihbar üzerine suçüstü yakalandı. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda farklı ağırlıklarda 43 adet dambıl, iki çalıntı plaka, demir kesme makası, kıskaç, eldiven, şapka, maske ve farklı renklerde 20 adet kablo ele geçirildi. Şüphelilerin geçmişte farklı ilçelerde 15 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları ve yaklaşık değerleri 230 bin 750 lira olan elektronik, gıda, inşaat ve spor malzemesi çaldıkları saptandı. Üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Ne buldularsa çaldılar! Spor salonundan ağırlıkları bile çalmışlar
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