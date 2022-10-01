‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ parolasıyla dolandırıldı

Teledolandırıcıların son kurbanı 76 yaşındaki yazar Mehmet Toplu oldu. Toplu'yu telefonla arayan ve kendisini Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde amir olarak tanıtan bir kişi, bazı özel bilgilerini söyleyerek yazarı kendisinin polis olduğuna inandırdı. Sözde polis, Toplu'ya, FETÖ ile alakalı bir soruşturma kapsamında tutuklanan bir albay ve eşinin üzerinde telefon bilgilerinin çıktığını, bu nedenle hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Toplu'ya bankadaki tüm parasını çekip 'Ne mutlu Türküm diyene' parolasıyla kendilerine teslim etmesini istedi.Polis sandığı dolandırıcıların talebiyle bankadaki 500 bin lirayı çeken yazar Toplu, poşete koyduğu paralarla birlikte telefondaki kişinin söylediği İstanbul Beşiktaş'ta bir parka gitti. Yazar Toplu, burada yanına gelip parolayı soran kişiye 'Ne mutlu Türk'üm diyene' dedikten sonra paraları teslim etti. Bankta oturup telefonunun çalmasını bekleyen yazar bir süre sonra dolandırıldığının farkına vardı. Soluğu savcılıkta alan yazar Toplu, şikâyetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinden Toplu'dan parayı aldığı tespit edilen 20 yaşındaki Haşmet K., Fatih'teki bir otelde yakalandı. Ancak Toplu'nun parası bulunamadı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Haşmet K. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.