Haberler Yaşam Haberleri ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ parolasıyla dolandırıldı
Giriş Tarihi: 2.10.2022

‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ parolasıyla dolandırıldı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ parolasıyla dolandırıldı
Teledolandırıcıların son kurbanı 76 yaşındaki yazar Mehmet Toplu oldu. Toplu'yu telefonla arayan ve kendisini Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde amir olarak tanıtan bir kişi, bazı özel bilgilerini söyleyerek yazarı kendisinin polis olduğuna inandırdı. Sözde polis, Toplu'ya, FETÖ ile alakalı bir soruşturma kapsamında tutuklanan bir albay ve eşinin üzerinde telefon bilgilerinin çıktığını, bu nedenle hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Toplu'ya bankadaki tüm parasını çekip 'Ne mutlu Türküm diyene' parolasıyla kendilerine teslim etmesini istedi.

500 BİN LİRASINI KAPTIRDI
Polis sandığı dolandırıcıların talebiyle bankadaki 500 bin lirayı çeken yazar Toplu, poşete koyduğu paralarla birlikte telefondaki kişinin söylediği İstanbul Beşiktaş'ta bir parka gitti. Yazar Toplu, burada yanına gelip parolayı soran kişiye 'Ne mutlu Türk'üm diyene' dedikten sonra paraları teslim etti. Bankta oturup telefonunun çalmasını bekleyen yazar bir süre sonra dolandırıldığının farkına vardı. Soluğu savcılıkta alan yazar Toplu, şikâyetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinden Toplu'dan parayı aldığı tespit edilen 20 yaşındaki Haşmet K., Fatih'teki bir otelde yakalandı. Ancak Toplu'nun parası bulunamadı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Haşmet K. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Teröristler Mersin'e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli açıklaması
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?
MOTORİN BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 1 Ekim 2022 Bugün LPG, motorin, mazot benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi?
Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı
Ünlü borsacının cinsel taciz davasında flaş gelişme! Asıl şantajcı genç kadın çıktı
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, ne kadar veriliyor?
Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem
Politico'dan Başkan Erdoğan övgüsü! Sadece Türkiye başardı
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ parolasıyla dolandırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA