Ne olur kızımın elinden tutun

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan Leyla (29) ve Fatih Fırat (28) çiftinin daha 9 aylıkken SMA Tip-1 kas hastalığı teşhisi konulan kızları Damla (5) için zaman daralıyor. Yüzde 72'ye ulaşan kampanya, kalan 88 gün içinde yüzde 100'e ulaşamazsa Damla tedavi olamayacak. Leyla-Fatih Fırat çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan Damla'ya SMA Tip-1 ölümcül kas hastalığıyla mücadele ediyor. Daha önce valilik izniyle başlatılan iki kampanyada yeterli bağış toplanamayan küçük Damla için kritik süreç başladı. Üçüncü kez başlatılan yardım kampanyasında yüzde 72'ye ulaşılırken, kampanyanın bitmesine 88 gün kaldı. SABAH'a konuşan Damla'nın annesi Leyla Fırat, "Eşim diyaliz hastası olduğu ve hiç gönüllümüz olmadığı için ilk iznimiz boşa gitti. İkinci izinde bir lise öğrencisinin yardımıyla yüzde 5'e ulaştık. Şimdi 3. ve son izindeyiz ve yüzde 72'ye ulaştık. Eğer bu kez de yüzde 100'e ulaşamazsak bir daha bağış toplayamayacağız. Bu da kızımın tedavi olamayacağı anlamına geliyor. Ne olur Damla'mın elinden tutun. Benim kızım da arkadaşları gibi koşup oynasın" diye konuştu.