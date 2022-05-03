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Giriş Tarihi: 3.5.2022

Ne temizlik var, ne bakım

Ne temizlik var, ne bakım
İstanbul'un mezarlıkları 1994 yılı öncesine döndü. Vatandaşların alıştığı temiz ve bakımlı mezarlıklar gitti yerine çöp birikintileriyle dolu, su akmayan çeşmeler geri geldi. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbullular vefat eden yakınlarının kabrini ziyarete gitti. Ancak, mezarlıkların içerisindeki çöp birikintileri yürekleri burktu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin yapmadığı temizliği ve bakımı İstanbullular yapmak zorunda kaldı. Mezarları sulamak isteyen ve suyu akmayan, kırık çeşmelerle karşılaşan vatandaşlar, mezarlığa su getiren tankerlerin önünde kuyruk oluşturdu. İBB yönetiminin mezarlıklarda özellikle bayram öncesi temizlik ve bakım yapmamasına sosyal medyadan da büyük tepki geldi. Vatandaşlar, "Arife günü bu olur mu? Mezarlıklarn çöp halinden ne zaman utanacaksınız?" dedi.

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Ne temizlik var, ne bakım
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